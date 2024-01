Stiri pe aceeasi tema

- Un miros puternic de gaz, cel mai probabil sulf, a fost resimtit miercuri dupa-amiaza in orasul Vulcan, din Valea Jiului, prefectul judetului Hunedoara, Calin Marian, convocand de urgenta Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru a fi luate masurile care…

- Mii de romani au inceput anul 2024 pe partiile de schi din stațiunea montana Straja. Zona de agrement din Valea Jiului, Hunedoara, s-a numarat printre puținele stațiuni din vestul Romaniei unde turiștii au putut schia

- Anul care sta sa se incheie a fost unul cu multe cutremure. Multe dintre acestea au fost resimțite și in județul Hunedoara și in special in Valea Jiului datorita zonei seismic Gorj. Potrivit specialiștilor aceasta zona a fost cea activa din punct de vedere seismic in acest an. In luna februarie…

- La 93 de ani impliniți, Maria, o varstnica din Hunedoara, iși uimește vecinii prin vitalitatea sa. Femeia care locuiește intr-un catun din Valea Jiului muncește zilnic, taie lemne, citește și spune poezii.

- Un castel-muzeu dedicat lui Dracula a fost deschis pe Transfagarașan, in satul Capațaneni-Ungureni, din comuna Arefu, județul Argeș, conform Mediafax.Castelul Dracula a fost construit de catre o familie și este deschis din 1 decembrie, la poalele Cetații Poenari. „Un castel Dracula in zona,…

- In perioada 21 – 24 noiembrie 2023, polițiștii Biroului de Investigare a Criminalitații Economice Petroșani, au efectuat pe raza municipiilor Petroșani, Lupeni, Vulcan și a orașelor Petrila și Uricani, mai multe controale la societațile comerciale aflate pe raza de competența, ocazie cu care au constatat…

- Hoții grabesc sfarșitul unei cai ferate istorice din Valea Jiului. Calea ferata Lonea-Petrila din Hunedoara nu mai este folosita, din cauza unei surpari, insa a starnit interesul infractorilor, care i-au furat șinele.