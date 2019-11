Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni din Maroc care voiau ca treaca ilegal din Romania in Ungaria au fost prinsi de catre politistii de frontiera intr-un taximetru, la iesirea din municipiul Satu Mare informeaza Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei. „Pe o strada din municipiul Satu Mare au fost…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a votat la Alba Iulia. Acesta a declarat ca a votat ”impotriva celor care au gazat romanii la 10 august și pentru omul care a oprit PSD sa duca Romania in prapastie”. ”Am votat azi pentru omul care a oprit PSD sa duca Romania in prapastie! Am votat impotriva celor […]…

- "Vechiul si Noul Testament spune ca in pomul care face roade nu arunci cu pietre. Am luat destule pietre, dar am mers inainte, pentru ca am stiut ca merg pe calea buna si am stiut ca nu ma pot opri, oricat s-ar chinui ei, pentru ca oamenii au nevoie de lideri care sa lucreze pentru ei, 24 de ore…

- ​Prezidențiabilul Alianței USR-PLUS, Dan Barna, considera ca a fost demarata o campanie împotriva sa, „un atac pornit de PSD” din disperarea de a încerca „sa îi mai prosteasca înca o data pe români”. Dan Barna a declarat, pentru Mediafax, ca miza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii si simpatizantii PNL din Diaspora, ca se afla intr-un ”razboi” cu PSD, conflict generat de ”atacul” PSD asupra romanilor. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o intalnire cu reprezentanții și simpatizanții PNL…

- Violenta impotriva femeilor si fetelor, care exista in toate tarile si la toate nivelurile societatii, nu reprezinta o chestiune privata, ci o incalcare a drepturilor omului, sustin reprezentantele diplomatice a 26 de state si Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, intr-o declaratie comuna. Ambasadele…

- ”Voi cere vot in CEX pentru a elimina tradatorii din PSD. Preferam sa ramanem mai puțini, dar sa ramana oamenii de bun simț și cu frica lui Dumnezeu”, a zis Viorica Dancila la Romania TV in emisiunea lui Victor Ciutacu. ”Avem și lista cu politicienii care au votat impotriva Guvernului. Au…

- Senatorul Mihai Fifor, secretarul general al PSD, afirma ca Guvernul Dancila a fost unul dintre cele mai bune din ultimii 30 de ani, iar urmatorul guvern va stopa majorarile de salarii si pensii, va concedia oameni si vor intra cu bocancii in justitie. "Moțiunea a trecut, iar PSD merge in…