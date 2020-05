Stiri pe aceeasi tema

- Apicultorii tulceni se confrunta, pentru al doilea an consecutiv, cu problema secetei, iar pandemia de coronavirus accentueaza situatia deosebita in care se afla apicultura, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele filialei teritoriale a Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA), Cristian Livinschi.…

- In aceasta noapte au fost anuntate cinci noi cazuri de persoane infectate cu Coronavirus, numarul total al imbolnavirilor pe teritoriul Romaniei ajungand la 121.Numai astazi au fost raportate 34 de cazuri.Iata ce cazurile noi: femeie, 24 ani, Cluj Napoca; barbat, 46 ani, Satu Mare; barbat, 36 ani, Bucuresti.…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca analizeaza, miercuri, 70 de probe prelevate de la pacienți suspectați ca ar avea coronavirus. Rezultatele testelor urmeaza sa fie anunțate dupa-masa. Probele testate la Cluj provin de la persoane din mai multe județe. Potrivit Prefecturii Cluj,…

- Membrii Adunarii Generale a Asociației Crescatorilor de Albine (ACA) din Salaj s-au intalnit, vineri, in Zalau, pentru a discuta despre problemele pe care crescatorii de albine din Salaj le intampina, soluții pentru remedierea acestora și pentru prezentarea raportului activitații desfașurate de consiliul…

- Deschiderea Punctului de Trecere si Control al Frontierei (PTF), in regim de trafic international, intre Biserica Alba (Ucraina) – Sighetu Marmatiei (Romania) revine in discutia autoritatilor. Partea ucraineana si-a facut treaba si a semnat acordul, imsa administratia regionala de stat Transcarpatia…

- Delgaz Grid modernizeaza anul acesta peste 28 kilometri din reteaua de gaz din judetul Iasi * Cele mai ample lucrari se desfasoara in municipiul Iasi; * In 2019, in judetul Iasi au fost inlocuiti peste 16 kilometri de conducte si bransamente de gaz, iar sistemul de distributie a fost extins cu aproximativ…

- Deputatul PMP Ionuț Simionca a participat, la finele acestei saptamani, la o intalnire cu apicultorii din județul Bistrița-Nasaud, prilej cu care a aflat ca aceștia se confrunta cu o serie de probleme. Deputatul a promis ca va face demersuri catre Ministerul Agriculturii și cel al Transporturilor pentru…

- Un barbat si-a rupt piciorul dupa ce caruta cu fan cu care se deplasa s-a rasturnat. Accidentul a avut loc joi, in jurul orei 18.00, pe un drum neclasificat de pe raza comunei Satu Mare.Barbatul de 40 de ani a efectuat o manevra de intoarcere, atelajul hipo s-a rasturnat, iar el a cazut, suferind ...