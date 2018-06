Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane participa azi, 10 iunie la Hramul Diecezei romano-catolice din Satu Mare. Evenimentul are loc in Piata Libertatii, in fata Catedralei romano-catolice. La eveniment participa preoti din mai multe judete ale tarii, dar si din Ungaria, iar enoriasii au venit din toate colturile judetului,…

- Politistii de Frontiera au incercat vineri, 1 iunie sa opreasca in trafic, pentru control, pe raza municipiului Satu Mare, un microbuz, marca Ford. Soferul insa nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de catre polițiștii de frontiera, continuandu-și deplasarea in mare viteza. Oamenii legii au…

- De joi, 24 mai, ora 19.00 și pana luni, 28 mai, ora 09.00, circulația masinilor in centrul municipiului Satu Mare va fi restricționata din cauza Zilelor Orasului. Pe timpul restricțiilor, circulația autobuzelor se va face dupa rutele stabilite de Transurban. Pe harta al[turata se pot vedea strazile…

- Marti, 8 mai, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a prezidat conferinta preoteasca de primavara ce a avut loc in Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, la care au participat preotii din protoieriile Satu Mare, Carei si Oas. ​Conferinta a inceput cu Sfanta Liturghie,…

- Un eveniment inedit dedicat cititului și cuvantului scris, „Marșul carților”, a avut loc azi, 27 aprilie la Satu Mare. Locul de intalnire a fost la Turnul Pompierilor, la ora 13.00. La eveniment au participat sute de elevi. Participanții la marș au purtat pancarte dar și carțile lor preferante, dand…

- Sfanta Lumina va ajunge pentru a noua oara in Eparhia noastra. Și asta datorita sprijinului ing. Mircea Letiu, fost membru in Adunarea Eparhiala a Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului. Sfanta Lumina va fi adusa de o delegatie eparhiala, sambata, 7 aprilie, in jurul orei 21.30 la Cluj-Napoca.…

- In cadrul ședinței de astazi, 29 martie, consilierul județean Adrian Cozma a venit cu o propunere inedita. Concret, acesta a propus adoptarea unui proiect de hotarare prin care județul Satu Mare sa-și exprime sprijinul pentru o eventuala reunificare a Romaniei cu Republica Moldova. „In aceste zile s-au…

- Un accident in care au fost implicate patru mașini a avut loc azi (26 martie) dimineața pe strada Vasile Lucaciu din Satu Mare. Din fericire impactul nu s-au soldat cu persoane ranite. Din primele informații reiese ca un autoturism a fost nevoit sa opreasca, iar alte trei mașini care erau in spatele…