Satu Mare: 21 de pompieri, depistati cu COVID !

Numarul pompierilor din judetul Satu Mare, infectati cu coronavirus, este in creștere. Potrivit conducerii ISU „Somes” Satu Mare, in prezent au fost confirmate un numar de 21 de cazuri, in randul pompierilor, dintre care 12 in Negresti-Oas, iar restul de 9 la Satu Mare. Coronavirusul „isi face de cap” in judet, iar numarul cazurilor diagnosticate […]