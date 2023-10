SATRN lanseaza primul single de pe urmatorul sau EP live – “Rushin’ Me”. Material live complet va aparea la finalul acestui an și se numește “Boys In A Rhapsody”. “Acest EP conține patru piese, care spun povestea a doua dintre relațiile mele de dragoste. Mi-am propus de cand am inceput proiectul SATRN sa scriu despre experiențe ale vieții mele și “Boys in A Rhapsody” se aliniaza viziunii. In timpul pandemiei cand era lockdown general, Vlad Ionescu (basist) a creat cateva demo-uri și am compus liniile melodice pentru toate cele patru cantece intr-o singura zi. Eram atunci destul de jos emoțional,…