- Statele Unite considera drept "ingrijoratoare" eforturile Rusiei de dezvolta arme spațiale, inclusiv sisteme laser mobile pentru distrugerea sateliților in spațiu, a declarat Yleem D.S. Poblete, asistent al secretarului de Stat pentru Controlul Armelor, relateaza agenția de știri Reuters, scrie Mediafax.

- Serviciul federal de Securitate (FSB) din Rusia solicita unei instante din Moscova sa prelungeasca termenul mentinerii in arest a Carinei Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, care are cetatenie romana, acuzata de spionaj in favoarea Bucurestiului, informeaza presa rusa.

- Uniunea Europeana i-a chemat pe ucrainenii si rusii la discutii, marti, pentru a se pune deacord asupra tranzitului gazelor naturale prin Ucraina, asta pentru ca Europa consuma din ce in ce mai mult gaze rusesti, in ciuda dorintei sale de a-si reduce dependenta de Moscova, scrie AFP.

- Oficiali MApN si experti in securitate sunt de acord ca Moscova controleaza Marea Neagra prin flota sa cu baza la Sevastopol si numai reactia prompta NATO a contrabalansat miscarile rusilor. Romania trebuie sa se inarmeze, atrag atentia specialistii, care spun ca actiunile Rusiei impotriva navelor si…

- Noul brand auto AURUS a fost prezentat oficial la Moscova, ieri, 23 mai 2018. In cadrul evenimentului au participat oficiali de rang inalt, dar si proaspatul director al companiei, care, impreuna, au dezvaluit planurile lor de viitor.