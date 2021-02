Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a facut apel marți la șase state membre sa relaxeze restricțiile impuse in mod unilateral la granițe in vederea combaterii Covid-19, in incercarea de a ajunge la o abordare coordonata mai puțin restrictiva in ceea ce privește circulația marfurilor și a persoanelor in interiorul blocului…

- In noiembrie, productia industriala a crescut cu 2,6- in zona euro si cu 2,3- in Uniunea Europeana. Cele mai mari cresteri lunare ale productiei industriale in decembrie au fost inregistrate in Danemarca (2,4-), Portugalia (1,8-), Estonia si Luxemburg (ambele cu 1,6-) si Romania (0,9-), cel mai sever…

- Romania este la coada Uniunii Europene din punct de vedere al cercetarii și dezvoltarii. Comparativ cu alte state europene, Romania investește cei mai puțini bani in acest domeniu. Fața de restul țarilor membre ale Uniunii Europene, Romania aloca cea mai mica suma ca procent din PIB in domeniul dezvoltarii…