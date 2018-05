Patru excursionisti si doi alpinisti au murit in Alpii elvetieni si alte cinci persoane au fost spitalizate in stare grava dupa ce au fost obligate sa petreaca o noapte in frig si zapada, a anuntat luni Politia elvetiana, citata de AFP.



Cei patru excursionisti decedati faceau parte din doua grupuri de turisti ce cuprindeau 14 schiori italieni, germani si francezi si care petreceau un sejur in sectorul montan Pigne d'Arolla (altitudinea de 3.796 metri) in momentul in care au fost surprinsi de o furtuna, a precizat Politia elvetiana intr-un comunicat.



Alarma a fost data…