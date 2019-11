Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a fost ranit dupa ce a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina intr un copac de pe marginea drumului.Potrivit IPJ Tulcea, in dupa amiaza zilei de 21 noiembrie a.c., un tanar de 19 ani, din comuna Vacareni, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto, pe DE 87 Jijila Garvan…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14:10, pe varianta Apahida-Cluj. Din primele informații, doua autovehicule sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram…

- Doua mașini s-au ciocnit in comuna Maracineni, județul Buzau, dupa ce șoferul uneia dintre acestea nu i-a dat prioritate celuilalt. Cele doua mașini au ricoșat apoi in cea de-a treia. Doua femei și doi barbați au ajuns la spital, potrivit Mediafax.roPotrivit Poliției Buzau, un șofer de 38…

- Un barbat care circula cu o bicicleta a fost ranit intr-un accident rutier produs sambata la ieșirea din Dej. In jurul orei 10.15, pe strada Șomcutului, un biciclist in varsta de 64 de ani din Dej, care circula dinspre Dej spre Bobalna, la un moment dat a efectuat un viraj la stanga, moment in care…

- Accident in lanț, produs pe autostrada A1 Deva-Nadlac, in dreptul localitații Bethausen din județul Timiș. Cinci persoane au ajuns la spital, in urma carambolului in care au fost implicate doua tiruri și patru mașini. In accident au fost implicați in total 14 oameni. Carambolul a avut loc miercuri dimineața,…

- Accident grav lânga București, la Șindrilița. Un micorbuz cu 18 persoane s-a ciocnit cu o autoutilitara. În urma impactului, 14 persoane au fost ranite, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

- Ia aceasta dimineața, in jurul orei 05:25, ISU B-IF a intervenit la un accident rutier produs intre un microbuz și o autoutilitara pe raza comunei Ganeasa, satul Șindrilita, anunța echipele de urgența care au intervenit la fața locului.Vezi și: Traian Basescu anunța ca deschide RAZBOIUL: 'Nu…

- Trei persoane au fost transportate la spital, dupa ce un autocar cu 57 de pasageri a intrat, sambata dimineața, intr-oo bordura in Eforie Nord, județul Constanța, conform Mediafax.Potrivit ISU Constanța, accidentul a avut loc, sambata dimineața, in Eforie Nord, unde un autocar cu 57 de pasageri…