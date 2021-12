Sase persoane au fost impuscate in Brazilia in timp ce sarbatoreau Craciunul pe un teren de fotbal, conform presei locale, transmite dpa. Agentia de securitate publica a statului Ceara a informat ca sase persoane cu varste cuprinse intre 15 si 26 de ani au murit si alte cinci persoane au suferit rani prin impuscare. Zece persoane au fost arestate si sase arme de foc au fost confiscate dupa incidentul petrecut in orasul Fortaleza la primele ore ale zilei de sambata, a anuntat agentia. Autoritatile au spus ca patru dintre victime fusesera arestate in trecut, inclusiv pentru apartenenta la organizatii…