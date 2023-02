Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat pentru trei tineri din Palestina și Afganistan, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia.

- In ultimele 48 de ore, politistii de frontiera au oprit, la granitele nationale, in total 151 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, atat pe sensul de iesire, cat si de intrare in tara sau care nu isi justificau prezenta in anumite zone. Cele mai multe situatii au fost inregistrate…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche (județul Caraș-Severin) au depistat șapte cetațeni turci care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Acestia erau ajutati de doi cetațeni…

- Dosar penal pe numele unor cetațeni turci și doi romani, in Moldova Veche. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița din Serbia in Romania. Turcii, șapte la numar, erau ajutati de doi cetațeni romani.

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, nu au permis iesirea din tara, spre Serbia, a unei fete de 7 ani pentru care adultii care o insoteau nu au putut prezenta documente necesare calatoriei, acest copil nefiind insotit de parinti. Poliția a predat copila Directiei Generale de Asistenta…

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, nu au permis iesirea din tara, spre Serbia, a unei fete de 7 ani pentru care adultii care o insoteau nu au putut prezenta documente necesare calatoriei, acest copil nefiind insotit de parinti. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timis, au depistat sapte cetateni din Turcia, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, potrivit Agerpres.In data de 14 decembrie, ora 16,40, politistii de frontiera…

- Cantitatea de 1.320 de kilograme de tutun foi, ambalat in 32 de saci, a fost descoperita de politistii de frontiera giurgiuveni, in masinile a doi cetateni bulgari ce intrau in Romania si care nu aveau documente de provenienta pentru marfa respectiva, potrivit Agerpres."La PTF Giurgiu - Rutier, la diferite…