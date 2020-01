Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24 decembrie a.c., politistii din Nicolae Balcescu au depistat un barbat din localitate, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bacau. Cel in cauza a fost condamnat la o pedeapsa de 9 luni de inchisoare pentru comiterea infracțiunii de lovire…

- La data de 22 decembrie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti au identificat un barbat de 39 ani, din județul Mureș, banuit de comiterea infracțiunii de inșelaciune. In urma cercetarilor, s-a stabilit ca un barbat de 39 ani, din județul Mureș, a oferit spre vanzare un set de oale și tacamuri…

- Intervențiile pe chirurgie vasculara pot fi efectuate și in Bacau. Mai exact, la Spitalul Municipal de Urgența Moinești, unde funcționeaza un astfel de compartiment, de 3 paturi, in cadrul Secției de Chirurgie generala. Unic in județ, unic și la nivel național, dat fiind faptul ca este integrat intr-un…

- Proiectul de extindere a Secției de Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bacau prin construirea celui de-al doilea buncar și dotarea acestuia i-a adus un premiu binemeritat Consiliului Județean (CJ) Bacau la Gala Administrație.ro, care a avut loc la Cluj pe 12 decembrie. Cel…

- La data de 13 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au reținut un tanar, de 24 de ani, din comuna Dofteana, banuit de furt calificat. Pe parcursul acestei zile, cel in cauza va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti pentru dispunerea unei masuri preventive.…

- Foarte mulți romani sunt convinși, in continuare, de faptul ca fostul președinte brazilian, Lula da Silva, este un corupt, motiv pentru care a fost și condamnat la 12 ani de inchisoare și bagat la pușcarie chiar in preajma alegerilor. Lula a fost, acum cateva zile, eliberat din inchisoare impreuna cu…

- In perioada 19-20 octombrie a.c., 18 politisti de ordine publica din cadrul Sectiei 2 Politie si 2 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau au actionat pe raza municipiului, in special in zonele aglomerate, biserici si piete publice pe linia prevenirii si combaterii faptelor de…