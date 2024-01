Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca va continua sa desfașoare și in 2024 verificarea stadiului pregatirii populației, economiei și a teritoriului pentru aparare prin exerciții de mobilizare, care vor fi organizate in șase județe.

- Ministerul Apararii Naționale anunța ca va verifica și in 2024 stadiul pregatirii populației, economiei și a teritoriului pentru aparare prin exerciții de mobilizare, care vor fi organizate in șase județe. Perioadele și locurile de desfașurare ale acestor exerciții vor fi anunțate in viitorul apropiat.…

- Ministerul Apararii anunta, marti, ca va organiza, in 2024, exercitii de mobilizare in sase judete, care urmaresc completarea cu resurse umane si materiale a unitatilor, realizarea coeziunii actionale intre militarii activi si rezervisti, precum si instruirea specifica fiecarei arme.

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a anuntat, marti, ca va organiza, in 2024, exercitii de mobilizare in sase judete. ”Ministerul Apararii Nationale va continua sa desfasoare si in 2024 verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare prin exercitii de mobilizare,…

- Ministerul Apararii Naționale va continua sa desfașoare și in 2024 verificarea stadiului pregatirii populației, economiei și a teritoriului pentru aparare prin exerciții de mobilizare, care vor fi organizate in șase județe, conform unui comunicat de presa.MApN va comunica ulterior perioadele și locurile…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis cod portocaliu și galben de indundații in Romania. Iata ce județe din țara sunt vizate de avertizare.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au facut un anunț de ultima ora. In aceasta dimineața, cu doar cateva minute in urma, meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceața in Romania, valabila in patru județe. Pana cand este valabila și care sunt, mai exact, zonele vizate.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de cod galben de vreme rea, valabile pana miercuri, 25 octombrie 2023, la ora 12:00. Ce județe sunt vizate de intensificari puternice ale vantului. Afla in randurile de mai jos cu ce ne vom confrunta in urmatoarele ore. Cod galben…