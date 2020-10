Șase focare noi identificate în județul Alba Un numar record de noi cazuri de COVID-17 intr-o singura zi a fost inregistrat in Alba, respectiv 200, din care 75 au fost depistate la patru unitati sociale de tip rezidential, alte focare fiind la o primarie si la o societate comerciala. Potrivit informatiilor date sambata publicitatii de catre Directia de Sanatate Publica (DSP), au fost depistate 200 de persoane pozitive dupa prelucrarea vineri a 1.156 de probe. „Aproximativ 75 din cele 200 cazuri nou identificate au fost depistate in cadrul a patru unitati sociale de tip rezidential care functioneaza in judetul Alba. Este vorba despre trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

