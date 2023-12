Şase elevi implicaţi în decapitarea lui Samuel Paty, condamnaţi la închisoare cu suspendare Pedepse de la 14 luni – cu suspendarea – si pana la sase luni de inchisoare – cu executarea – si purtarea unei bratari electronice au fost pronuntate vineri, la Paris, impotriva celor fosti sase elevi judecati cu privire la implicarea lor in decapitarea profesorului Samuel Paty de catre un tanar jihadist in 2020, relateaza AFP. Pedepsele au fost stabilite in functie de ”gravitatea faptelor”, ”personalitate” si ”evolutie”, in contextul in care infractiunile comise au fost ”perfect stabilite”, anunta tribunalul pentru minori in hotarare, citita in sedinta publica dupa doua saptamani de proces –… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

