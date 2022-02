Șase avantaje pe care le oferă hrana uscată animalelor de companie Hrana uscata este cea mai sigura și sanatoasa varianta pentru animalele de companie, intrucat conține cantitatea corecta de proteine, vitamine și minerale, necesare pentru o buna dezvoltare. In plus, hrana uscata prezinta mult mai puține riscuri decat cea cruda, care poate provoca diverse alergii. Daca vrei sa afli mai multe lucruri despre beneficiile pe care hrana uscata le ofera animalelor, citește randurile de mai jos! Poate fi cantarita ușor Spre deosebire de hrana la conserva, cea uscata poate fi mult mai ușor de cantarit. Acest lucru este de mare ajutor mai ales daca animalul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezența animalelor de companie pe plajele din Romania nu va mai fi considerata contravenție din acest an. Accesul pe plaja al animalelor de companie se va face numai cu respectarea unui set de norme menit sa asigure curatenia mediului inconjurator si siguranta tuturor celor aflati pe plajele Marii…

- Pompierii constanțeni au intervenit de urgența joi seara la Spitalul Județean in Constanța dupa ce un senzon de oxigen instalat la unitarea de primiri urgențe a inregistrat o valoarea peste limita adminisa și s-a declanțat. Din fericire, nu s-au constatat probleme și nicio persoana nu a fost nevoita…

- Animalul de companie a devenit o ființa din ce in ce mai importanta in viața oamenilor din Spania, se motiveaza in preocuparea oamenilor politici pentru acordarea unor drepturi acestor animale. Legea adoptata in decembrie anul trecut de deputați, cu o larga majoritate, presupune modificarea a trei norme…

- Cataracta, afecțiune oculara comuna și ușor de tratat Știați ca aceasta afecțiune este cauza principala a orbirii in lume și este responsabila pentru aproximativ 51% din cazuri de orbire la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații? Pe fondul sedentarismului, a restricțiilor pandemice…

- "Pentru unii este o simpla distracție, dar pentru animale este un adevarat coșmar! Și nu numai pentru ele! Nu transformați bucuria Sarbatorilor de Iarna in posibile tragedii! Fara petarde de Sarbatori!", a transmis Ministerul Afacerilor Interne. Mesajul este susținut și intarit și de asociațiile pentru…

- "Pentru unii este o simpla distracție, dar pentru animale este un adevarat coșmar! Și nu numai pentru ele! Nu transformați bucuria Sarbatorilor de Iarna in posibile tragedii! Fara petarde de Sarbatori!", a transmis Ministerul Afacerilor Interne. Mesajul este susținut și intarit și de asociațiile pentru…

- Aceste umflaturi pot prinde microbi, alimente, murdarie și chiar celule moarte. Colectarea acestor resturi in papile face ca limba sa devina alba.Alte cateva afecțiuni care pot provoca o limba alba includ:– Gura uscata– Deshidratare– Febra– Leucoplazia – O afecțiune comuna care apare din cauza fumatului.–…

- Animalele vor fi preluate atunci cand exista ordine de plasare emise de polițiști și vor beneficia atat de cazare și hrana, cat și de asistența veterinara. Masura plasarii in adapost poate fi luata de Poliție pentru salvarea animalelor care au fost ranite, schingiuite sau lasate fara supraveghere in…