- Biofarm (simbol bursier BIO), unul dintre cei mai importanți producatori de medicamente din Romania, a continuat investițiile in unitatea de producție și testare inaugurata anul trecut in București, astfel ca acestea au depașit deja pragul de 44 de milioane de euro, dupa ce la momentul lansarii generau…

- ”Operationalizarea acestui interconector, practic, pune in valoare demersurile pe care le-am facut pentru identificarea de noi surse de energie si pentru diversificarea retelelor de transport a gazelor, astfel incat coridorul sudic sa poata sa asigure conectivitatea pe proiectul pe care noi l-am demarat…

- Pretul mediu al energiei electrice cu livrare in ziua de marti a atins un nou record istoric, de peste 3.000 de lei/MWh, fiind cel de-al doilea pret ca marime pentru aceasta zi din Europa, dupa cel din Ungaria. Pe langa presiunea externa - preturi de peste 610 euro/MWh fiind inregistrate si pe alte…

- Ministrul ucrainean de Externe susține ca Austria și Ungaria nu au furnizat arme Ucrainei. Celelalte țari din Europa au livrat armament soldaților, a spus Dmitro Kuleba la televiziunea ucraineana, potrivit agenției Ukrinform. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa intalnirea cu președintele Turciei, Erdogan și secretarul general ONU Guterres , liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a transmis pe rețelele sociale un avertisment privind amenințarea a ceea ce ar putea insemna o explozie la centrala nucleara de la Zaporojie. Liderul ucrainean susține ca situația…

- Seceta severa ar urma sa reduca recolta de porumb a Uniunii Europene cu 10 milioane de tone, pana la 55,4 milioane de tone, cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, a estimat firma de consultanța Strategie Grains, transmite Reuters. Noua estimare publicata joi este cu 15% mai mica fața de estimarile…

- E oficial: inca o investitie gigant care trece pe langa noi. Cea mai mare fabrica de baterii din Europa, in valoare de 7,3 miliarde de euro, va fi construita in Ungaria, la Debrecen, la numai 90 de km de Oradea. Compania chineza CATL a declarat vineri ca va construi o fabrica de baterii in Ungaria […]…

- Fondatorul chirurgiei robotice in Romania, profesor doctor Ioan Coman, a declarat, vineri, la Conferinta Nationala „Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures, ca urologia romaneasca este la standarde europene, inclusiv din punctul de vedere tehnic si al pregatirii personalului…