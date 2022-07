Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța in Romania poate fi o alegere inspirata pentru cei care aleg locații inedite.Lacul Laguna Albastra de langa comuna Aghireșu din judetul Cluj, este considerat una dintre minunile Romaniei. Cei care au ajuns acolo au fost impresionați de apa albastra, care se aseamana cu cea din Marea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca țara noastra nu ar avea probleme intr-o eventuala criza alimentara, precizand ca producția agricola din Romania este meteo-dependenta, insa a precizat ca este nevoie de investiții in sisteme de irigații.Nicolae Ciuca a declarat la Radio Romania Actualitati…

- Sindicalistii de la metrou au pichetat marti, 24 mai, sediul Ministerului Transporturilor, cerand majorari salariale cel putin egale cu rata inflatiei din ultimii doi ani.Protestatarii au amenintat ca, in caz contrar, vor recurge la toate formele de protest, inclusiv la greva generala."Am…

- Schimbarea sistemului fiscal de la cota unica la impozit progresiv a fost asumata de liderul PSD Marcel Ciolacu, insa a fost gandita de economistul Cristian Socol, susțin surse politice pentru ziare.com.Economistul Cristian Socol este unul dintre ganditorii de stanga din Romania, fiind un…

- Skoda, subsidiara a grupului german Volkswagen, este increzatoare ca firma mama va lua o decizie privinta celei de-a patra sa fabrica de baterii in Europa cel tarziu pana la finalul lui 2023, a anuntat marti Michael Oeljeklaus, membru al Consiliului de Administratie al producatorului auto ceh, transmite…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti, 10 mai, la 5,21% pe an, de la 5,20% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei.Un nivel mai mare a fost inregistrat in data…

- Banca Naționala a Romaniei a transmis ca indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni, 2 mai, la 5,01% pe an, de la 4,95% cat a fost vineri.Un nivel mai mare a fost inregistrat in data de 3 aprilie 2013, cand…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,68% pe an, de la 4,62% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Un nivel mai mare al indicelui a fost consemnat…