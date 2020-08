Sarbatorile zilei de 17 august

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis ca povara conducerii Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor era prea mare pentru episcopul-vicar Damaschin Dorneanu, care pornise ca favorit din zona locala in cursa ocuparii locului lasat liber dupa ce IPS Pimen a murit in urma unei infectii cu COVID-19.…

- Meteorologii au emis, vineri, 26 iunie, o noua avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii pentru mai multe județe din țara, in urmatoarele 10 ore. Cele mai mari probleme sunt in Hunedoara. Ploile torențiale au facut deja probleme in zeci de județe, sunt zeci de localitați au fost inundate.Codul…

- Clasicul film „Gone with the Wind/ Pe aripile vantului” (1939, in regia lui Victor Fleming), cu Clark Gable si Vivien Leigh, a fost scos de HBO de pe platforma de VOD, HBO MAX, de teama reactiilor negative pentru modul in care ii prezinta pe oamenii de culoare, relateaza New York Times.Știrea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de furtuni și ploi, valabila inclusiv pentru județul Alba, pana la ora 22.00. Intre orele 12.00 și 22.00, in Maramureș, Crișana și local in Transilvania precum și in zona Carpaților Occidentali și in vestul Carpaților Meridionali…

- Pe DN 67 C – Transalpina, la momentul de fata se monteaza parapeti pe o lungime de 4.700 metri. La inceputul lunii mai a fost semnat contractul pentru asfaltarea a 32 de km din acest drum, pornind din dreptul localitatii Sugag, iar lucrarile vor incepe in scurt timp, dupa ce astazi a fost semnat ordinul…