Sărbătorile din timpul postului Crăciunului Doua mari sarbatori creștine au loc in timpul celor 40 de zile, cat ține postul Craciunului. Prima este legata de Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Cea de-a doua se refera la unul dintre cei mai importanți sfinți pentru poporul roman: Sf. Apostol Andrei. Postul Nașterii Domnului incepe anul acesta duminica, pe 15 noiembrie . Ține 40 de zile, pana pe 25 decembrie și este o perioada in care credincioșii ar trebui sa se abțina de la carne , branza și oua. Lunea, miercurea și vinerea se consuma mancare fara ulei și fara vin, marțea și joia se face dezlegare la untdelemn și vin. Sambetele și duminicile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei de 14 noiembrie OrtodoxeSf. Ap. Filip; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului (Lasatul secului pentru Postul Nasterii Domnului)Greco-catoliceSf. ap. FilipRomano-catoliceSf. Stefan-Teodor, ep. m.; Fer. Serapion, calug. m.Sfantul…

- Douazeci de fosti procurori districtuali republicani l-au acuzat marti pe presedintele Donald Trump ca ameninta statul de drept si si-au declarat sprijinul pentru candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, relateaza Reuters. Fostii procurori federal de rang inalt, care au lucrat sub fiecare presedinte…

- Jurnalista Kristen Welker de la NBC News modereaza dezbaterea Trump BidenJurnalista Kristen Welker de la NBC News modereaza dezbaterea din aceasta dimineata. Asta dupa ce presedintele in functie a atacat o in zilele premergatoare evenimentului, descriind o drept jurnalistul drept "o persoana foarte…

- Incepand de astazi, Bucurestiul a trecut in scenariul rosu. Drept urmare, purtarea mastilor peste tot, atat in spatii inchise, cat si in cele deschise, e obligatorie. Aceasta situatie a creat o dilema pentru iubitorii de sport.

- Președintele Donald Trump a platit doar 750 de dolari in impozite pe venit in ​​2016, cat și in 2017, dupa ce ani buni a raportat pierderi mari pentru companiile sale pentru a compensa venituri de sute de milioane de dolari, a raportat New York Times, citat de Reuters, scrie Mediafax.Intr-un…

- Pe 8 septembrie, credinciosii ortodocsi si catolici praznuiesc Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica, asa cum este numita in popor. Este prima mare sarbatoare din cursul noului an bisericesc. Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului este praznuita in fiecare an pe data de 8 septembrie, zi in care…

- SFANTA MARIA MICA. In fiecare an, la data de 8 septembrie, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie si totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. In aceasta zi credinciosii…

- Sarbatorile zilei de 31 augustOrtodoxeAsezarea cinstitului brau al Maicii Domnului in raclaGreco-catoliceAsezarea in racla a braului Maicii DomnuluiRomano-catoliceSs. Raimund Nonnatus, calug.; Nicodim; Iosif din ArimateeaSarbatoarea asezarii…