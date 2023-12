Sărbători ocrotite de efective sporite de jandarmi, la Botoșani Sarbatori ocrotite de efective sporite de jandarmi, la Botoșani In noaptea dintre ani, jandarmii botoșaneni, in cooperare cu polițiștii, pompierii si polițiștii locali, vor fi la datorie pentru ca participanții la spectacolele de Revelion organizate in aer liber, in municipiul Botoșani și orașul Saveni, sa se bucure in siguranta de trecerea in noul an. In ultima zi a acestui an, Inspectoratul de Jandarmi Județean […] Citește Sarbatori ocrotite de efective sporite de jandarmi, la Botoșani in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa se pregatește sa intimpine anul 2024 cu masuri de securitate sporite. Polițiștii vor patrula prin capitalele europene, unde vor fi instituite controale foarte stricte. Autoritațile spun ca masurile au fost luate preventiv pentru a evita incidentele legate de terorism, mai ales in contextul razboiului…

- Europa se pregatește sa intampine 2024 cu masuri de securitate sporite. Polițiștii vor patrula prin capitalele europene unde vor fi impuse controale foarte stricte. Autoritațile spun ca masurile au fost luate preventiv pentru a evita incidente legate de terorism, mai ales in contextul razboiului dintre…

- Polițiștii din Alba, la datorie de Revelion 2024: Peste 160 de polițiști vor acționa zilnic pentru siguranța cetațenilor Polițiștii din Alba, la datorie de Revelion 2024: Peste 160 de polițiști vor acționa zilnic pentru siguranța cetațenilor Inspectoratul de Poliței Județean Alba, prin efectivele de…

- Un tanar din Oraștie a facut o comanda pe un site de o baterie de artificii, de categorie interzisa, iar o alta persoana, din Hațeg, a comandat online 50 de kg de articole pirotehnice din aceeași categorie, insa in acest ultim caz, polițiștii au sechestrat coletele chiar de la firma de curierat.…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de IPJ Bistrita-Nasaud, cei retinuti sunt un barbat de 53 de ani, paznic de vanatoare, si un tanar de 25 de ani, ambii din Telcisor.„Cei doi sunt banuiti de comiterea infractiunilor de braconaj, nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, uz…

- Aproape 500 de apeluri la 112, care semnalau prezenta animalelor salbatice in zone populate, au fost inregistrate de la inceputul acestui an in Arges, potrivit datelor prezentate marti de Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ), potrivit Agerpres."Comparativ cu anul 2022, cand numarul total de apeluri…

- In contextul unor cazuri recent inregistrate in județ, polițiștii care cerceteaza astfel de cazuri, atrag atenția ca, internetul și folosirea telefoanelor mobile de tip smartphone, precum și a rețelelor de socializare au devenit un aspect aproape indispensabil vieții contemporane, dar accesul facil…

- Comunicat. Inspectoratul de Poliție Județean informeaza ca a fost prins un tanar care este banuit ca a condus drogat prin Galșa. „Polițiștii din Șiria au... The post Tanar cercetat dupa ce ar fi condus drogat prin Galșa appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .