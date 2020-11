Primarul Ciprian Ciucu a declarat ca anul acesta nu vor fi luminite de Craciun in Sectorul 6, mentionand ca nu are timp sa faca o noua achizitie, iar in cazul in care ar lucra in cadrul contractelor curente cheltuielile ar fi de 500.000 de euro.

"Nu vom avea anul acesta luminite de Craciun in Sectorul 6. Am intors-o pe toate fetele si cred ca este decizia cea buna. Sa va dau si datele problemei: Primaria Capitalei, cea care era experta la aruncat cu banii pe fereastra, a neglijat intotdeauna Sectorul 6 la acest capitol. Fostul primar si-a asumat el, din bugetul Primariei, toate costurile…