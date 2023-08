Originea Sarbatorii Schimbarea la Fața a Domnului dateaza de la inceputul secolului al IV-lea, atunci cand Sfanta Imparateasa Elena a zidit o biserica pe muntele Tabor. In documente, sarbatoarea incepe sa fie menționata din prima jumatate a secolului al V-lea, iar mai tarziu s-a generalizat odata cu hotararea luata de Papa Calist III.Aceasta sarbatoare marcheaza momentul in care Iisus Hristos s-a transfigurat inaintea ucenicilor sai, Petru, Iacov și Ioan, pe muntele Tabor. In timpul acestei transfigurari, fața lui Iisus a stralucit ca soarele, iar hainele sale s-au facut albe ca zapada. In momentul…