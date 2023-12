Sărbătoarea Pomului de Crăciun la Universitatea Craiova: Am în sac titlul de campioană Miercuri, spiritul sarbatorilor a patruns pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, unde Universitatea Craiova și-a intampinat suporterii de toate varstele la Sarbatoarea Pomului de Craciun. Atmosfera festiva a fost intreținuta de colindatorii de la Palatul Copiilor din Craiova și Generația Folk, iar Moș Craciun a adus un cadou special pentru elevii lui Ivaylo Petev. Echipa „alb-albastra” s-a reunit intr-un cadru festiv, unde Moșul a dezvaluit un mesaj incurajator pentru fotbaliști. „Am in sacul meu titlul de campioana pe care va rog sa il caștigați anul asta, suntem mandrii de voi și la bine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

