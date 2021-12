Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 25,2% in septembrie, la 972.723 unitati, din cauza deficitului de semiconductori, in timp ce Romania a raportat un declin de 17,8%, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters,…

- Marea Britanie va plati Franței 63 milioane de euro pentru inasprirea controlului la frontiera in vederea opririi migrației ilegale in Regatul Unit. Se cunoaște ca de acum inainte plajele continentale vor fi pazite de un numarul dublu de jandarmi. In ultimele saptamini, zeci de barci de cauciuc arhipline…

- Intr-o conferința de presa ținuta ieri la hotelul Hilton din București, schioarea din Romania clasata cel mai bine in ierarhia mondiala, Ania Caill, și managerul ei sportiv, fostul schior Ioan Valeriu Achiriloaie, au povestit cum Federația Romana de Schi n-a inclus-o in lista preliminara pentru Jocurile…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile franceze au revizuit condițiile de intrare in Republica Franceza, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, potrivit informațiilor comunicate public de autoritațile franceze, incepand cu data de 11 octombrie 2021, a fost redusa la 24 de ore…

- Franta va interzice ambalajele din plastic pentru aproape toate fructele si legumele, incepand cu ianuarie 2022, in incercarea de a reduce deseurile din plastic, a anunțat ministerul mediului. "Folosim o cantitate scandaloasa de plastic de unica folosinta in viata noastra de zi cu zi", transmit autoritațile…

- Un amplu studiu realizat in Franța și publicat luni arata ca vaccinarea impotriva COVID-19 reduce cu 90% riscul de spitalizare si de deces si este eficienta si impotriva variantei Delta. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, cercetatorii au comparat datele preluate de la 11 milioane de persoane vaccinate,…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a participat, zilele trecute, la o ceremonie gazduita la Lyon, in Franța, in vederea implementarii celor mai bune soluții pentru dezvoltarea zonei de sud a Bucureștiului. Edilul a discutat atat despre proiectele smar