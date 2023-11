Sărbătoarea îngerilor! Sf. Mihail și Gavriil La Sarbatoarea Sfinților Mihail și Gavriil, Biserica aduna si serbeaza toata obstea, tot „soborul” Sfintilor Ingeri. Ca sarbatoare a ingerilor, ziua de 8 noiembrie a inceput sa fie serbata de prin veacul al cincilea, apoi s-a raspandit repede in tot Rasaritul creștin. Biserica invata ca ei sunt „duhuri slujitoare”, adica fiinte fara de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu si totodata prieteni si ocrotitori ai nostri, pusi de Dumnezeu, pe drumul anevoios de la leagan, la patria noastra cereasca. La inceput, toti ingerii au fost facuti de Dumnezeu buni, stralucind de frumuseti, de intelepciune.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfinții Mihail și Gavril: ce nu trebuie faci in 8 noiembrie / Obiceiuri și tradițiiCrestinii ii sarbatoresc miercuri, 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril.Sfinții arhangheli Mihail și Gavril sunt cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Arhanghelul…

- Crestinii ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri, pazitorii oamenilor de la nastere si pana la moarte si calauze ale sufletelor in drumul acestora spre rai. In fiecare an, in aceasta zi, Biserica cinsteste Soborul Sfintilor…

- Sfinții Mihail și Gavriil sunt praznuiți in fiecare an pe data de 8 noiembrie. Sunt considerați conducatorii cetelor de ingeri și calauzele sufletelor spre Rai. In aceasta zi, creștinii se roaga pentru sanatate in familia și bunastare. Cine au fost Sfinții Mihail și Gavriil Arhanghelul Gavriil este…

- La scurt timp dupa ce Ioana a afirmat ca Adrian este un barbat imatur, doamna Maria a spus, la suparare, ca poate tanara ar trebui sa iși gaseasca un partener care sa fie mai in varsta. Concurenta s-a suparat cand a auzit afirmațiile facute de doamna Maria.

- Ioana s-a suparat pe doamna Maria dupa ce aceasta a spus, la suparare, ca fata ar trebui sa-și gaseasca un partener mai in varsta. Se intampla dupa ce concurenta afirma ca Adrian este imatur.

- CALENDAR ORTODOX 2023: Zamislirea Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul Nu degeaba Iisus, Fecioara Maria și Sfantul Ioan Botezatorul sunt alaturați pe iconostasele bisericilor. Toți trei au fost vestiți de Sfantul Arhanghel Gavril, apoi zamisliți și nascuți prin minuni. La fel ca Ioachim și Ana, parinții…

- Nasterea Maicii Domnului – Sfanta Marie Mica, celebrata in fiecare an in 8 septembrie, marcheaza inceputul bucuriei in lume, dar si nasterea speranței in sufletele credincioșilor. Se vorbește despre trei „zile sacre”. Credincioșii din Bistrița-Nasaud și din Transilvania au participat azi la manastirea…

- Catalin Gherzan: La mulți ani și multe bucurii tuturor celor care azi iși serbeaza onomastica! In ziua Nasterii Maicii Domnului, 8 septembrie, peste doua milioane de romani iși serbeaza onomastica. ”Numele de Maria isi are radacinile in limba ebraica, unde Miriam inseamna Doamna, imparateasa, cea aleasa,…