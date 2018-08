Stiri pe aceeasi tema

- In data de 29 iulie, romani din toata țara s-au adunat in Piața Constituției, din București, pentru a manifesta impotriva modificarilor aduse la Codul Administrativ, aceștia susținand ca limba romana trebuie sa ramana singura limba oficiala pe teritoriul statului roman. In mediul online a aparut un…

- Cateva sute de romani din județele Covasna, Harghita și Mureș vor merge la București in data de 29 iulie a.c., unde vor protesta impotriva prevederilor Codului Administrativ votat, recent, de parlamentarii Camerei Deputaților, for decizional. Totodata, Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita…

- Duminica, 15 iulie, in localitatea covasneana Zabala are loc „Sintilia”, tradiționala sarbatoare ce reinvie vechile obiceiuri ale pastorilor din zona. Veta Biriș, Marius Ciprian Pop,”, Ceterașii de la Cluj, Junii Covasneni, Corul Barbatesc din Voinești, Covasna sunt numai o parte dintre invitații evenimentului.…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Adrian Vestea, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, castigatorul licitatiei pentru etapa a treia de constructie a aeroportului international Brasov-Ghimbav, o firma din Bucuresti, sustinand totodata ca aeroportul va fi finalizat in anul 2020. Sase…

- Deputatul PMP Marius Pascan l-a intrebat luni pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, la dezbaterile de la „Ora Guvernului”, daca Romania isi conduce de la Bucuresti politica externa sau de la Budapesta, in conditiile in care MAE a ajuns „un bun incasator” al mai multe agresiuni din partea…

- In jur de 600 de persoane din toate organizatiile locale ale PSD Covasna vor participa la mitingul de sambata, potrivit liderului social-democratilor covasneni, Horia Grama. El a precizat, pentru AGERPRES, ca cei care vor participa la mitingul de sambata se vor deplasa la Bucuresti cu 40 de masini personale,…

- In jur de 600 de persoane din toate organizatiile locale ale PSD Covasna vor participa la mitingul de sambata, potrivit liderului social-democratilor covasneni, Horia Grama. El a precizat, pentru AGERPRES, ca cei care vor participa la mitingul de sambata se vor deplasa la Bucuresti cu 40 de masini personale,…

- Adevarate specialitati culinare, produse de calitate, o cavalcada a gusturilor locale, o multime de activitati pentru familii si concerte – de asta vor avea parte participantii primei editii a Transylvanian BBQ Festival si Agrofest, eveniment ce va avea loc la Sfantu Gheorghe, in acest sfarsit de saptamana.…