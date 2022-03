Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Catehizare „Osana” al Parohiei „Intrarea Domnului in Ierusalim” din Bacau ofera meditații gratuite copiilor la limba engleza și franceza, nivel incepator. Meditațiile au loc saptamanal in paraclisul bisericii, incepand cu data de 29 ianuarie. In fiecare saptamana, aproximativ 55…

- La sarbatoarea Intampinarii Domnului, Episcopul Lucian a oficiat Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala „Invierea Domnului” și „Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebes. El i-a indemnat pe credincioși sa Il intampine pe Dumnezeu in sufletul lor prin participarea activa la viața Bisericii.„Sa…

- OrtodoxeSf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din VeriaGreco-catoliceSf. cuv. Antonie cel MareRomano-catoliceSf. Anton, abateSfantul Cuvios Antonie cel Mare este sarbatorit de Biserica la 17 ianuarie.Parinte al monahismului anahoretic, asa cum este recunoscut, Sfantul Cuvios Antonie cel…

- OrtodoxeSf. Mc. Tatiana diaconita si EutasiaGreco-catoliceSf. m. TatianaRomano-catoliceSs. Arcadie, m.; Cezara, calug.; Tatiana, m.Sfanta Mucenita Tatiana este pomenita in calendarul crestin ortodox in ziua de 12 ianuarie.S-a nascut si a trait la Roma, tatal Sfintei Tatiana a ocupat functii inalte in…

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din NicomidiaGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia sunt praznuiti de Biserica in ziua de 28 decembrie.Multimea aceasta de Sfinti Mucenici a suferit martiriul in timpul imparatului…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a inscris in anul 2012 intregul Ansamblu al Bisericii Nasterii Domnului din Betleem in Patrimoniul cultural mondial, printr-o procedura de urgenta, acesta fiind primul obiectiv palestinian inscris pe lista celor mai importante…

- ,,Un Prunc s-a nascut noua, un Fiu s-a dat noua” (Is 9,5) Iubiți credincioși, Profetul Isaia (nascut la 765 IC), in urma cu aproape 2800 de ani, anunța venirea lui Isus Domnul: ,,Prunc s-a nascut noua, un Fiu, iar numele lui este inger de mare sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al…

- In ziua de 25 Decembrie, anul 1 i. Hr., s-a nascut Iisus din Nazareth. Fecioara Maria l-a nascut pe pruncul Iisus in orașul Betleem, intr-o peștera de langa Ierusalim, cetatea lui David. Citește și: Exclusiv. Dezvaluiri despre caderea psihica a primarului din Beleti-Negresti. Directoarea scolii, care…