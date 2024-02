Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului , IPS Teodosie, a fost sanctionat, joi, de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane cu „dojana” sinodala scrisa (avertisment sinodal scris) pentru „incalcarea ordinii statutare a Bisericii si tulburarea pacii din viata Bisericii si a societatii, prin acte de razvratire, indisciplina…

- Mai-marii Bisericii Ortodoxe Romane s-au intalnit joi, 29 februarie 2024, la ședința Sfantului Sinod, luand in discuție și actele de indisciplina ale arhiepiscopului Tomisului. IPS Teodosie a „platit” cu o dojana.