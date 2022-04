Sfintii Mucenici Terentie, African, Maxim si Dima si cei impreuna cu dansii sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox in ziua de 10 aprilie. Sfintii Mucenici sarbatoriti duminica au fost africani de neam si au trait in secolul al III-lea, in timpul imparatului persecutor de crestini, Deciu (251-253). In vremea acestor sfinți, imparatul Deciu (249-251) a poruncit ca și in Africa sa fie uciși toți creștinii care nu vor jertfi idolilor. Acolo era conducator Fortunian. Un numar de patruzeci de creștini s-a hotarat sa moara pentru Mantuitorul Hristos. Atunci, Fortunian a incercat sa-i convinga sa…