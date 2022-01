Stiri pe aceeasi tema

- 5 lucruri pe care e bine sa le faci in Ajunul Bobotezei. Ajunul Bobotezei este o zi plina de semnificație religioasa și totodata, o zi cu mai multe tradiții și obiceiuri respectate din generație in generație. 5 lucruri pe care e bine sa le faci in Ajunul Bobotezei. Sunt tradiții și obiceiuri respectate…

- Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru sarbatoarea Bobotezei din 6 ianuarie, cand slujbe speciale de sfintire a apelor se vor tine in localitatile riverane. Sarbatorirea Bobotezei incepe din Ajun, marti, 5 ianuarie, cand se sfinteste apa ce va fi impartita credinciosilor - agheasma. „Boboteaza este…

- OrtodoxeSf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. GordieGreco-catoliceSf. pf. Malahia; Sf. m. GordiuRomano-catolicePreasf. Nume al lui Iisus; Sf. Genoveva, fc.Sfantul Proroc Maleahi este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 3 ianuarie.S-a nascut dupa intoarcerea din robia babiloniana, intr-un sat care…

- Craciunul ramâne a fi una dintre cele mai îndragite sarbatori ale anului, fiind ziua nasterii Domnului nostru Isus Hristos. Din pacate, nu pentru toti moldovenii Craciunul a însemnat întotdeauna o slujba la biserica, o masa bogata de sarbatoare sau un brad împodobit…

- Un eveniment editorial: publicarea volumului "Lumea ca o zi de vineri. Din jurnalul unui preot misionar" (Editura Doxologia, Iasi, 2021). Nu e putin lucru sa publici azi o carte cu binecuvantarea Parintelui Mitropolit Teofan al Moldovei si Bucovinei si cu un cuvant inainte entuziast al lui Andrei Plesu,…

- Crestinii ii sarbatoresc luni, 8 noiembrie 2021, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si Gavril nu se lucreaza. Arhanghelul Mihail este conducatorul ostilor ceresti-ingeresti,…

- OrtodoxeSf. doctori fara de arginti si facatori de minuni Cosma si Damian, cei din AsiaGreco-catoliceCosma si Damian, doctori fara plataRomano-catoliceToti SfintiiSfintii doctori fara de arginti Cosma si Damian sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 1 noiembrie.Sfintii Cosma si Damian erau frati,…

- Pe data de 26 octombrie este o mare sarbatoare in calendarul ortodox. Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir. Acesta este unul din marii sfinți mucenici, facator de minuni și tamaduitor.