Sărbătoare la Vădurele Localitatea salajeana Vadurele va gazdui duminica, 3 septembrie, evenimentul „Intalnire cu fiii satului Vadurele”. Incepand cu ora 9,30 va avea loc o ceremonie religioasa la biserica noua, iar de la ora 11,30, participanții sunt invitați la un program de socializare in centrul localitații. In jurul orei 13 este programata lansarea carții „Monografia satului Vadurele”, volum scris de profesorul Aurel Medve. Lansarea monografiei este urmata de vizitarea expozițiilor de la școala satului și de un program cultural-artistic intitulat „Danț la șura”. Spectacolul va avea loc in curtea caminului cultural.… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

