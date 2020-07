Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip a implinit 99 de ani! Locuieste insa intr-un castel la 100 km distanta de Regina! Sarbatoare astazi in Familia Regala a Marii Britanii. Printul Philip a implinit 99 de ani. Cu aceasta ocazie, Ducele de Edinburgh a fost surprins intr-o imagine de colectie alaturi de Regina Elisabeta. Fotografia…

- Custodele Coroanei romane, Majestatea Sa Margareta, presedintele fundatiei care-i poarta numele, anunta lansarea unei noi campanii sociale pentru sprijinirea persoanelor varstnice. Aceasta este intitulata "Avem o dragoste de dat pentru cei care ne-au construit viitorul", informeaza Agerpres."Si pentru…

- Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, presedintele fundatiei care-i poarta numele, anunta lansarea unei noi campanii sociale pentru persoane varstnice, intitulata "Avem o dragoste de dat pentru cei care ne-au construit viitorul". "Si pentru ca mii de varstnici din toata tara sunt singuri si nu…

- Custodele Coroanei, Margareta, si principele Radu au adresat scrisori Familiei Regale a Marelui Ducat al Luxemburgului cu ocazia nasterii primului copil al cuplului mostenitor. "Majestatea Sa Margareta si ASR Principele Radu au adresat scrisori suveranilor luxemburghezi si cuplului princiar…

- 10 mai a fost ziua Romaniei pana in 1947. Ziua de 10 Mai are o semnificatie deosebita in istoria poporului roman, ea fiind sarbatoare nationala in perioada in care forma de guvernamant in Romania era regatul.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj tuturor romanilor cu ocazia sarbatorii nationale de 10 Mai, Ziua Regalitatii. „Astazi este sarbatotarea nationala de 10 mai. In fiecare...

- Evenimentele din acest an de 10 mai, Ziua Regalitații, nu vor mai avea loc. Conform Casei Regale a Romaniei, in aceasta zi Custodele Coroanei, Margareta, va trasmite un mesaj tuturor romanilor, noteaza Agerpres. Astfel, tradiționala depunerea de flori si ceremonialul militar de la Statuia Regelui Carol…

- Custodele Coroanei romane, Margareta, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii, organizație al carei președinte este. „Este o perioada dificila pentru toata lumea, dar vad atat de multa solidaritate, speranța și daruire, nu numai in randul voluntarilor Crucii…