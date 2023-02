Stiri pe aceeasi tema

- Celia, in varsta de 38 de ani, și soțul ei Ardeli Ancuța sunt casatoriți din 2013 și au impreuna doi copii. Artista a anunțat recent ca vrea sa paraseasca Romania și sa se stabileasca in Australia, acolo unde au locuit in ultima perioada. „Australia este o locație foarte frumoasa pentru copii. Nu doar…

- Sub daramaturile unei case din Jandairis, un oraș din Siria puternic afectat de cutremurul de luni, salvatorii au descoperit un nou-nascut viu, inca legat prin cordonul ombilical de mama sa decedata, relateaza AFP și La Libre . AFP noteaza marți ca fetița este singura supraviețuitoare a unei familii…

- In familie Elenei Gheorghe este mare sarbatoare. Tatal artistei și-a aniversat ziua de naștere, iar toți au mers intr-un loc de vis, la munte. Toata lumea i-a fost alaturi și s-au distrat pe cinste.

- Costin Gheorghe și-a sarbatorit ziua de naștere cu mare fast anul acesta. Fratele Elenei Gheorghe a implinit 34 de ani și i-a avut alaturi pe toți cei dragi la petrecerea lui aniversara. Fostul concurent de la „Splash! Vedete la apa” a primit doua torturi, iar iubita și fiica lui au fost mereu langa…

- Aproape nimeni nu a știut pana acum! Paula Seling a adoptat o fetita. S-a intamplat in urma cu șase ani de zile, insa a decis sa pastreze totul sub lacatul tacerii. Pana acum, cand interpreta a dat valul la o parte și a vorbit deschis despre fiica ei, Elena, in varsta de noua ani. Ce […] The post Paula…

- Un incendiu puternic a mistuit o casa ieri in Budacu de Sus. O familie cu un bebeluș de-o luna și o fetița de nici 5 ani au ramas fara acoperiș deasupra capului. ”Am salvat un braț de haine!” a povestit Petrica. Un apel la 112 anunța un incendiu izbucnit la o casa in Budacu de Sus, ieri, in jurul orei…

- In cadrul unei intervenții telefonice la Antena Stars, Marcela Fota a vorbit despre faptul ca și-ar dori sa devina mama de fetița. Interpreta de muzica populara a spus și ce parere are fiul ei și cum ar reacționa daca ar mai avea o surioara.

- O femeie de 70 de ani se plimba cu nepoțica printre rafturile de la Dedeman Bistrița. O cutie i-a cazut direct in cap, ranind-o. Nepoțica acesteia a asistat la scena. Incidentul a avut loc in magazinul Dedeman din Bistrița. O femeie de 70 de ani a fost gasita de paramedici intr-o balta de sange dupa…