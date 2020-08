Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare, la Buftea. Vineri, pe 7 august, inimile credincioșilor din orașul Buftea au batut, la unison, pentru Sfanta Cuvioasa Teodora de la Sihla, Floarea duhoviceasca a Moldovei. Devenita și ocrotitoarea lor spirituala, Sfanta Moldovei a fost praznuita in chip deosebit, cu multa dragoste, in parohia…

- Una dintre cele mai importante sarbatori bisericești, Adormirea Maicii Domnului, este praznuita in fiecare an pe data de 15 august. Insa, Sfanta Maria se sarbatorește de doua ori intr-un an, deoarece fiecare data din calendar are o semnificație aparte. Vezi de ce Sfanta Maria se sarbatorește de doua…

- Sarbatori religioase 21 iulie 2020 Ortodoxe: Sfintii Cuviosi Rafael si Partenie de la Agapia Greco-catolice: Sfantul Cuvios Simeon, Sfantul Cuvios Ioan Romano-catolice: Sfantul Laurentiu din Brindisi CALENDAR ORTODOX 21 IULIE 2020. Cine sunt Sfintii Cuviosi Rafael si Partenie …

- Crestinii ortodocsi, dar si cei romano- si greco-catolici praznuiesc astazi ziua Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul. Nascut ca fiu al lui Sovac in cetatea... The post Sarbatoare mare in lumea creștina. Ziua Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul appeared first on Renasterea banateana .

- Comuna Tunari, satul Dimieni, miercuri, 24 iunie. Pentru credincioșii satului Dimieni, cel de-al doilea hram al bisericii pastorita cu multa dragoste de parintele Cristian Bolea a fost un bun prilej de a sarbatori iubirea, unitatea, respectul și bucuria. Toți participanții la slujbele savarșite aici,…

- Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 24 iunie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor si sub denumirea de Sanziene sau Dragaica. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Nasterea…

- Monica Tatoiu a avut parte anul acesta de o zi de naștere neobișnuita, deoarece a petrecut-o la mare distanța de casa. Chiar și așa, fiul ei a avut grija sa-i aduca zambetul pe buze cu un cadou extrem de special!

- Duminica a 6-a dupa Pasti (Vindecarea orbului din nastere) Ioan 9, 1-38 In vremea aceea, trecand Iisus, a vazut pe un om orb din nastere. Si ucenicii Lui L-au intrebat, zicand: Invatatorule, cine a pacatuit, acesta sau parintii lui, de s-a nascut orb? Iisus a raspuns: Nici acesta n-a pacatuit, nici…