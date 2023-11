Stiri pe aceeasi tema

- Are dosar penal pe numele sau dupa ce a condus drogat . Este prima reacție dupa incident, iar lipsa de reacție de pana acum a fost trecuta intr-un registru de buna purtare. In postarea servita la TikTok pare bine mersi. Vorbește despre Dumnezeu și suflet. Dar cel mai frumos și mai frumos e sa fim… fericiți.…

- Descopera cand sunt sarbatori religioase in fiecare luna din calendarul ortodox. Vezi cand sunt trecute cu cruce roșie sarbatorile importante ale fiecarei luni, dar și cand sunt zile de post și dezlegari la pește in Calendar Ortodox 2024.Ce este calendarul ortodoxCalendarul ortodox sau calendarul bisericesc…

- Preotul Eugen Onicov de la Biserica „Sfantul Pantelimon” din Chișinau, a spus ca este una din cele patru mari sarbatori inchinate Nascatoarei de Dumnezeu, Fecioara Maria. Acoperamantul Maicii Domnului a intrat in Sinaxarul Bisericii mai nou. „Se bazeaza pe o tradiție prin care se spune ca la Constantinopol,…

- Cea mai puternica rugaciune de Sfanta Parascheva. E facatoare de minuni și se rostește pe 14 octombrie. Sfanta Parascheva este praznuita anual pe 14 octombrie. Aceasta s-a nascut la Epivata, Boiados de astazi, pe tarmul Marii Marmara, in apropiere de Constantinopol, iar parinții ei au fost doi credincioși.…

- Rugaciune Inalțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie. In aceasta zi sfanta, credincioșii rostesc Rugaciunea Sfintei Cruci, despre care se spune ca poate aduce norocul, fericirea și poate alunga boala. Inalțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie. Semnificația profunda a sarbatorii - Cele mai importante obiceiuri…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora cea din Alexandria.Precum imparatia cerurilor s a asemanat cu zece fecioare, dupa pilda lui Hristos in Evanghelie, in acelasi chip si zece femei, asemanandu se cu schima barbatilor, au zdrobit boldurile ucigatorului de…

- Astazi facem pomenirea aducerii Icoanei celei nefacute de mana a Domnului, Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos din cetatea Edesei in imparateasa cetatilor, Constantinopol, in vremea imparatului Roman I Lecapenos (944).Tot astazi facem pomenirea Sfintilor Martiri Brancoveni: CONSTANTIN…

- Postul Sfintei Maria - Postul Adormirii Maicii DomnuluiPostul Sfintei Marii sau Postul Santamariei, Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai importante posturi pe care credincioșii trebuie sa le țina de-a lungul anului. Este al treilea mare post dintre cele patru ale anului. Are o…