- In fiecare an, pe 6 ianuarie, praznuim, Botezul Domnului, sarbatoare creștina pe care o numim și Boboteaza sau Teofania. La invitația Ministerului Turismului, a unei importante agenții de turism și a companiei aeriene El AL, din Israel, am ajuns la locul in care se crede ca a fost botezat, in Iordan,…

- Slujbele de Boboteaza se vor desfasura cu respectarea regulilor sanitare Patriarhul Daniel. Foto. basilica.ro. Ceremoniile religioase prilejuite de Boboteaza se vor desfașura anul acesta în bisericile din țara cu respectarea regulilor sanitare impuse de pandemia de coronavirus. …

- La 6 ianuarie Biserica Ortodoxa praznuieste Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea, astazi, in ajunul Bobotezei, urmatorul program: ora 05.15: va oficia Liturghia Sfantului Vasile cel Mare la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii…

- Miercuri, 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa va praznui Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea urmatorul program: Ajunul Bobotezei - marți, 5 ianuarie, - ora 5.15, va oficia Liturghia Sfantului Vasile…

- Prima saptamana a noului an aduce, din punct de vedere religios, doua sarbatori importante pentru viața creștina: Botezul Domnului și Ziua Sfantului Ioan Botezatorul. Boboteaza, cum este numita popular prima dintre ele, amintește de inceputul misiunii lui Iisus Hristos in lume, o misiune pregatita…

- OrtodoxeSf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon si ApolonieGreco-catoliceSf. m. Tirs, Leuchie, Calinic, Filimon, Apolloniu si Arian. Sf. Ioan al CruciiRomano-catoliceSf. Ioan al Crucii, pr. inv.Sfintii Mucenici Tirs, Calinic, Filimon si Apolonie sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 14 decembrie.Sfinti…

- Sarbatorile Zilei de 29 octombrieOrtodoxeSf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie si Maria, nepoata saGreco-catoliceSf. cuv. m. Anastasia Romana; Sf. cuv. AvramieRomano-catoliceSs. Narcis, patriarh de Ierusalim; Felician, m.Sfanta Cuvioasa…