- OrtodoxeSf. Cuv. Nichita Marturisitorul si Ilirie(Denia Acatistului Bunei Vestiri)Greco-catoliceSf. cuv. Nichita MarturisitorulRomano-catoliceSs. Alois Scrosoppi, pr.; Sixt ISfantul Cuvios Nichita Marturisitorul este pomenit in calendarul crestin ortodox la 3 aprilie.Sfantul Nichita s-a nascut in Cezareea…

- ȘI TOTUȘI, ESTE MARE SARBATOARE RELIGIOASA! CHIAR DACA SFANTA LITURGHIE VA FI FARA ENORIAȘI IN BISERICI, PREOȚII SE VOR RUGA PENTRU TOȚI. SIMBOLURI CE ARATA CA NU CHIAR TOTUL POATE FI NU POT FI RESTRICȚIONAT SAU INTERZIS IN LUMEA ACEASTA. ADAPTAREA, IN ACEST AN, LA NOILE PREVEDERI , IN CONTEXTUL…

- In Coreea de Sud vor fi testate 200.000 de persoane pentru coronavirus, noteaza Business Insider. In Coreea de Sud au murit 10 persoane și alte 977 au infectate cu noul coronavirus. Potrivit Business Insider, Coreea de Sud va testa 200.000 de persoane care au participat la o manifestare religioasa in…

- OrtodoxeSf. Ier. Tarasie, patriarhul ConstantinopoluluiGreco-catoliceSf. aep. Tarasie al ConstantinopoluluiRomano-catoliceSf. Cezar, medicSfantul Tarasie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 25 februarie.S-a nascut la Constantinopol, intr-o familie influenta din capitale imperiului, urmand…

- Calendar ortodox 23 februarie 2020. Sfantul Policarp, cel cu multe roade. Creștin ortodocșii il pomenesc pe 223 februarie pe Sfantul Policarp, cel care a fost ales episcop al sobornicestii Biserici a Smirnei si invatator urmator al apostolilor si proroc sfant.Calendar ortodox 23 februarie 2020. Sfantul…

- Iata ce sfinti sunt pomeniti astazi, 20 februarie, in calendarul ortodox dar si in cel catolic.OrtodoxeSf. Ier. Leon, episcopul Cataniei, si Agaton, episcopul Romei; Sf. Cuv VisarionGreco-catoliceSf. ep. Leon al CatanieiRomano-catoliceSf. Elefterie, ep.Sfantul Ierarh Leon, episcop al Cataniei, este…

- Sfântul și Dreptul Simeon, pomenit în calendarul creștin ortodox la 3 februarie, era un om drept și credincios, care aștepta, ca și alți evrei, venirea lui Mesia. Atunci când Fecioara Maria, la patruzeci de zile dupa naștere, L-a adus pe Prunc la Templul din Ierusalim…

- Luni, 6 ianuarie 2020, se sarbatorește Botezul Domnului, sau Boboteaza. In toate bisericile creștine se oficiaza slujba pentru sfințirea Agheazmei Mari. Cu cateva zile inainte, preoții ortodocși au vizitatat fiecare gospodarie și au stropit cu aghiazma pe credincioși și casele lor. Cuvantul „agheasma”…