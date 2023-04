Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Cuvioasa Teodora din Tesalonic a fost nascuta in insula Eghina, din parinti crestini dreptcredinciosi, Antonie si Hrisanta, a caror dreapta credinta si fapta buna a fost aratata in acea vreme, cand Biserica lui Hristos se tulbura de eresul iconoclasmului, in imparatia lui Mihail Valvos, de care…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon si ZosimaGreco-catoliceSf. m. Teodul si Agatopod; Sf. cuv. Gheorghe si Iosif ImnografulRomano-catoliceSf. Isidor, ep. inv.Sfantul Cuvios Iosif Imnograful este pomenit de Biserica in ziua de 4 aprilie.S-a nascut in Sicilia. Parintii…

- Intenția guvernarii de a retroceda catre Mitropolia Basarabiei edificiul fostului, pana in 1944, Seminar Teologic de pe strada 31 august 1989, aparținand astazi Bibliotecii Naționale, a declanșat o reacție vehementa din partea „bibliofililor” de toate culorile politice și ideologice, oripilați de concesia…

- In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea sfintilor mucenici, care au fost episcopi in Cherson: Efrem, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Elpidie, Capiton si Eterie.In anul al saisprezecelea al imparatiei lui Diocletian, Hermon, episcopul Ierusalimului, a trimis episcopi la diferite neamuri, ca sa propovaduiasca…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Policarp, episcopul Smirnei; Sf. GorgoniaGreco-catoliceSf. ep. m. Policarp al SmirneiRomano-catoliceSf. Policarp, ep. m.Sfantul Sfintit Mucenic Policarp este pomenit in calendarul crestin ortodox la 23 februarie.Slavitul si sfintitul marturisitor al lui Hristos,…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Haralambie; Sf. Mc. ValentinaGreco-catoliceSf. m. Haralambie; Sf. ScolasticaRomano-catoliceSf. Scolastica, fc.Sfantul Sfintit Mucenic Haralambie este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 10 februarie.A fost episcop al cetatii Magnezia din Asia Mica…

- Sarbatorile zilei de 31 ianuarieOrtodoxeSf. Mc. doctori fara de arginti Chir si IoanGreco-catoliceSf. m. Chir si Ioan, doctori fara plata; Sf. Ioan BoscoRomano-catoliceSs. Ioan Bosco, pr.; Marcela, vaduvaSfintii Mucenici doctori fara de arginti Chir si Ioan sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox…

- OrtodoxeSf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din VeriaGreco-catoliceSf. cuv. Antonie cel MareRomano-catoliceSf. Anton, abateSfantul Cuvios Antonie cel Mare este sarbatorit de Biserica la 17 ianuarie.Parinte al monahismului anahoretic, asa cum este recunoscut, Sfantul Cuvios Antonie cel…