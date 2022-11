OrtodoxeSf. Cuv. Mc. Stefan cel Nou; Sf. Mc. IrinarhGreco-catoliceSf. cuv. Stefan cel Nou; Sf. m. Irinarh; Sf. Caterina LaboureRomano-catoliceSs. Teodora, calug.; Iacob, pr.Sfantul Cuvios Mucenic Stefan cel Nou este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 28 noiembrie.Sfantul Stefan s-a nascut in Constantinopol, in timpul imparatului Anastasie (713-715). De tanar a ales viata monahala, fiind deprins din familie cu un trai aspru si cu savarsirea faptelor bune.A fost staret al Manastirii Sfantului Auxentie, aflata in apropierea Calcedonului.Pentru pozitia sa iconodula (de cinstire a sfintelor…