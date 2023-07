Stiri pe aceeasi tema

- "Nu va e limpede ca nu zilele ne fac pe noi nenorocosi, ci noi facem nenorocoase zilele? Nu cade ghinionul zilei asupra oamenilor, ci ghinionul oamenilor pacatosi asupra zilelor lui Dumnezeu. Ca niste pete intunecate! Si tatal dumneavoastra tinea martea, spuneti, ca pe o zi nenorocoasa, iar dumneavoastra…

- Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul este sarbatorit pe data de 20 iulie. Sfantul Ilie a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia in cetatea Tesve, din Galaad (Israel). De la numele acestei cetati, avem si numele prorocului de Tesviteanul. Se bucura de o cinstire deosebita din partea Bisericii,…

- Sfantul Procopie a trait in vremea imparatului roman Diocletian (284-305) si a fost un apropiat al acestuia.A crescut in Ierusalim; tatal sau, Hristofor, era crestin, iar mama sa, Teodosia, era elina, inchinatoare la zei. El nu a fost numit de parintii sai Procopie, ci Neania; Procopie a fost numit…

- Sfanta Mare Mucenița ChiriachiSfanta Mare Mucenița Chiriachi este cea mai cunoscuta dintre sfinții pomeniți in ziua de 7 iulie. Ea s-a nascut in Nicomidia, intr-o familie creștina și bogata, parinții sai fiind Dorotei și Eusebia. A fost numita Chiriachi, care inseamna „duminica” in limba greaca, pentru…

- 1. Sa ne rugam inainte și dupa masa. Parintele Arsenie Boca spunea ca rugaciunea este o arma puternica impotriva bolilor, pentru ca ne aduce aproape de Dumnezeu și ne curața de pacate. De aceea, el recomanda sa ne rugam cu credința și smerenie inainte și dupa ce mancam, mulțumind lui Dumnezeu pentru…

- OrtodoxeSf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfintit Mc. OlivianGreco-catoliceSf. cuv. m. TeodosiaRomano-catoliceSf. Fc. Maria, Maica Bisericii; Ss. Paul al VI-lea, pp.; Maxim, ep.Sfanta Mucenita Teodosia este pomenita in calendarul crestin ortodox in ziua de 29 mai.Aflata in cetatea Cezareea Palestinei,…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea sfintei mucenite Glicheria.Aceasta a trait in zilele imparatului Antonin si a guvernatorului Savin, in cetatea Traianopolei. Si aducand guvernatorul jertfa idolilor in cetate, sfanta a facut semnul cinstitei cruci pe frunte, si a mers la guvernator,…

- Alin Romulus Moldovan – botezat Grigore – poet și fotograf apreciat din Bistrița s-a stins din viața in urma unui infarct. „A fost un prieten drag, o prezența blanda și calda. o enciclopedie universala… Eram ca niste școlarei in jurul lui atunci cand ne vorbea despre istorie, filozofie, religie… Ii…