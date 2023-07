Sărbătoare 23 iulie - Rugăciunea cu mare putere pe care trebuie să o rostești astăzi, în zi de sărbătoare Aducerea moaștelor Sfantului FocaSfantul Foca a trait in secolul al II-lea, in timpul imparatului Traian, care a declanșat o persecuție impotriva creștinilor. Foca era episcop al Sinopului, un oraș din Asia Mica, și era vestit pentru credința și curajul sau. El a fost prins de soldații imparatului și supus la chinuri cumplite, dar nu a renunțat la marturisirea lui Hristos. In cele din urma, a fost decapitat și aruncat in mare.Moaștele sale au fost gasite de niște creștini care le-au dus la Sinope și le-au ingropat cu cinste. Mai tarziu, in anul 403 sau 404, moaștele au fost mutate la Constantinopol,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei de 23 iulie - Aducerea moaștelor Sfantului Foca/ Sfantul Apolinarie, episcopul Ravenei/ Sfintii Vitalie și ValeriaOrtodoxe CITESTE SI Ard miriștile: aprindere naturala sau intenționata de catre sateni? 07:31 46 RO-ALERT: un urs a dat batai de cap ploieștenilor 05:14 189 Sudul…

- Doi medici care administreaza o clinica privata de oftalmologie din Bucuresti au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de introducerea sau scoaterea din tara de organe, tesutu

- An de an, la data de 12 iulie, credinciosii o praznuiesc pe Sfanta Veronica. Aceasta este mare facatoare de minuni si tamaduitoare de boli specific feminine. Toți creștinii trebuie sa rosteasca in aceasta zi rugaciunea catre Sfanta Veronica, asta pentru a fi feriți de boli necurate.

- In aceasta luna, in ziua a zecea, pomenirea Sfintilor 45 de Mucenici, care au marturisit in Nicopolea Armeniei.Acestia, in zilele imparatului Lichinie si ale lui Lisie ighemonul, au marturisit pe Hristos. Si capeteniile lor erau si capetenii ale cetatii: Leontie, Mavrichie, Daniil si Antonie. Si fiind…

- Astazi este zi cu cruce neagra in calendar. Sfantul Teodor Stratilat este praznuit pe 8 februarie, in timp ce pe 8 iunie facem pomenirea mutarii sfintelor sale moaște din cetatea Eracliei in Evhaita. Cat despre viața Sfantului Teodor Stratilat, acesta a viețuit la sfarșitul secolului al III-lea și inceputul…

- Crestinii ortodocsi de rit vechi praznuiesc astazi, 22 mai, mutarea moastelor Sfantului Ierarh Nicolae din Mira Lichiei in cetatea Bari din Italia. In popor aceasta sarbatoare mai este numita Sfantul Nicolae de vara.

- Hoțul care a furat moaștele Sfantului Ioan Gura de Aur de la Capela Cotroceni a fost reținutTanarul banuit ca a furat, printre altele, moaștele Sfantului Ioan Gura de Aur de la Capela Cotroceni a fost reținut. Tanarul de 25 de ani a fost reținut, joi dupa-amiaza, pentru 24 de ore. CITESTE SI…

- Napoli a caștigat campionatul in Italia, dupa ce a caștigat un punct pe terenul lui Udinese. Este al treilea titlul din istoria echipei de la poalele Vezuviului, dupa cele doua caștigate cu Diego Armando Maradona in lot, in 1987 și 1990. Antrenorul Luciano Spalletti a dedicat acest succes fratelui sau,…