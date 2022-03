Stiri pe aceeasi tema

- OrtodoxeSf. Ier. Tarasie, patriarhul ConstantinopoluluiGreco-catoliceSf. aep. Tarasie al ConstantinopoluluiRomano-catoliceSf. Cezar, medicSfantul Ierarh Tarasie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 25 februarie.S-a nascut la Constantinopol, intr-o familie influenta din capitala imperiului,…

- In aceasta luna, ziua a saisprezecea, pomenirea sfintilor mucenici: Pamfil, Valent, Pavel, Seleuc, Porfiriu, Iulian, Teodul, Ilie, Ieremia, Isaia, Samuil si Daniil.Acesti mareti mucenici, in anul al saselea al prigoanei lui Diocletian impotriva crestinilor, au fost adusi la mucenicie, din multe cetati…

- OrtodoxeSf. Mc. doctori fara de arginti Chir si IoanGreco-catoliceSf. m. Chir si Ioan, doctori fara plata; Sf. Ioan BoscoRomano-catoliceSs. Ioan Bosco, pr.; Marcela, vaduvaSfintii Mucenici doctori fara de arginti Chir si Ioan sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 31 ianuarie.Sfantul Chir a…

- OrtodoxeSf. Mc. doctori fara de arginti Chir si IoanGreco-catoliceSf. m. Chir si Ioan, doctori fara plata; Sf. Ioan BoscoRomano-catoliceSs. Ioan Bosco, pr.; Marcela, vaduvaSfintii Mucenici doctori fara de arginti Chir si Ioan sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 31 ianuarie.Sfantul Chir a…

- OrtodoxeSf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora; Sf. Cuv. LeonGreco-catoliceSf. m. Anisia; Sf. cuv. pr. Zotic, hranitorul de orfaniRomano-catoliceSf. Felix I, pp.Sfanta Mucenita Anisia este pomenita in calendarul crestin ortodox in ziua de 30 decembrie.Sfanta Anisia era din Tesalonic si a trait in timpul imparatului…

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din NicomidiaGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia sunt praznuiti de Biserica in ziua de 28 decembrie.Multimea aceasta de Sfinti Mucenici a suferit martiriul in timpul imparatului…

- OrtodoxeSf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. TemistocleGreco-catoliceSf. m. Iuliana din NicomidiaRomano-catoliceSs. Petru Canisiu, pr. inv.; Mihea, profetSfanta Mucenita Iuliana este pomenita in calendarul crestin ortodox in ziua de 21 decembrie.Sfanta Iuliana a trait in timpul imparatului Diocletian…

- OrtodoxeSf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. TemistocleGreco-catoliceSf. m. Iuliana din NicomidiaRomano-catoliceSs. Petru Canisiu, pr. inv.; Mihea, profetSfanta Mucenita Iuliana este pomenita in calendarul crestin ortodox in ziua de 21 decembrie.Sfanta Iuliana a trait in timpul imparatului Diocletian…