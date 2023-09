Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul BanatuluiUna dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox este cea a Sfantului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului, care se praznuiește la 15 septembrie. Sfantul Iosif cel Nou s-a nascut in orașul Raguza din…

- In calendarul ortodox, ziua de 7 septembrie ocupa un loc special, fiind dedicata Sfantului Mucenic Sozont. Aceasta sarbatoare, marcata cu cruce neagra, este una dintre cele mai venerabile zile ale anului, avand un impact profund asupra credincioșilor. In acest articol, vom explora semnificația și importanța…

- In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea, cinstita Adormire a Preamaritei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria.Cand a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca sa ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai inainte a facut o sa cunoasca, prin mijlocirea ingerului, mutarea…

- Calendar ortodox august 2023. Luna august se apropie, iar cea mai importanta sarbatoarea creștina din aceasta perioada este Adormirea Maicii Domnului. Ce alte sarbatori mai sunt praznuite, aflați in randurile urmatoare. Calendar ortodox august 2023 1 M Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Inceputul…

- Sfanta Mare Mucenița Hristina a trait in cetatea Tir, in timpul imparatului Septimiu Sever (193-211). A fost fiica unui general roman cu numele Urban. Tatal sau, dorind sa o fereasca de credința creștina, a crescut-o inconjurata de slujitori bine aleși. Acest lucru nu a impiedicat-o insa pe tanara sa…

- Ce este interzis sa faci de Sfantul Ilie. Tradiții și obiceiuri pe 20 iulie. Sfantul Ilie este sarbatorit anual la data de 20 iulie. Aceasta sarbatoare este de altfel una extrem de importanta. Pe langa faptul ca numeroase persoane iși serbeaza ziua de nume, avem și cateva tradiții și obiceiuri ce trebuie…

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea suirii la cer cea de foc purtatoare a Sfantului, Maritului Prooroc Ilie Tesviteanul.Sfantul si marele Profet Ilie, acest inger intrupat in carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide si inchide cerurile, era de origine din Tesvi in Galaad. Traditia…

- In aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea celui dintre sfinti Parintelui nostru Andrei din Ierusalim, arhiepiscopul Cretei.Sfantul Parinte Andrei s a nascut la Damasc in jurul anului 660. Cel care avea sa fie numit cel mai armonios dintre melozi s a aflat fara grai in primii sapte ani ai vietii sale.…