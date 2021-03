Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Obama, pe care fostul presedinte american Barack Obama o considera bunica sa, a decedat luni dimineata la varsta de 99 de ani, intr-un spital din Kisumu, in vestul Kenyei, a anuntat fiica ei, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Ea a ajuns in Imparatia lui Dumnezeu. Ea a murit in aceasta…

- Fostul președinte american Donald Trump a deschis un birou in Palm Beach din Florida ca loc pentru viitoarele apariții publice. Acest lucru scrie publicația The Hill. Se remarca faptul ca biroul va include corespondența Trump, aparițiile și discursurile sale publice, activitatea publica și propagandistica…

- Biden a facut schimbari esentiale in Biroul Oval, noul sau loc de munca: a adus noi busturi si tablouri, dar a mentinut biroul din lemn masiv folosit si de vechile administratii Donald Trump si Barack Obama.

- Fostii presedinti americani Bill Clinton, George W. Bush si Barack Obama sunt prezenti miercuri la Capitol Hill pentru ceremonia de investire a lui Joe Biden, in acord cu traditia de unitate transpartinica si nationala in jurul celebrarii instalarii unui nou presedinte, relateaza DPA. Bill…

- Nancy Bush Ellis, sora fostului presedinte american George H.W. Bush, a murit in urma complicatiilor COVID-19, la varsta de 94 de ani, a anuntat Fundatia George si Barbara Bush, transmite luni dpa, citata de Agerpres.

- ​​Fostul presedinte al FIFA, Joseph Blatter, a fost spitalizat, a anuntat cotidianul Blick, fara a preciza motivul internarii acestuia.Potrivit sursei citate, Blatter, în vârsta de 84 de ani, este în stare destul de grava, dar viata lui nu este în pericol."Tatal…

- O curte de apel militara in Algeria l-a achitat sambata pe Said Bouteflika, frate si ex-consilier al fostului presedinte Abdelaziz Bouteflika, si pe alti trei coacuzati, care fusesera condamnati la 15 ani de inchisoare pentru "complot" impotriva statului si armatei, relateaza France Presse. In urma…