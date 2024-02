Șapte persoane au fost reținute miercuri de procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud, in principal pentru constituire unui grup infracțional organizat și trafic de droguri, in urma mai multor percheziții efectuate in Prundu Bargaului, Josenii Bargaului și Mijlocenii Bargaului. Aceștia vor fi duși in fața instanței cu propunere de arestare preventiva. Ieri, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au pus in aplicare 8 mandate de percheziție domiciliara, la persoane cercetate pentru constituirea…