Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite, dintre care cinci copii, intr-un accident rutier produs luni dimineata pe DN 73, in localitatea argeseana Mihaesti, in cazul unei fete de 12 ani fiind declarat ulterior decesul. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, un autoturism a intrat…

- Update accident DN 73 Mihaești Din verificarile prealabile, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Campulung, s-a stabilit ca un barbat de 33 de ani, din Danicei, județul Valcea, care conducea un ansamblu rutier (TIR, compus din cap tractor și semiremorca pt ciment), care se deplasa pe direcția Pitești…

- Un motociclist a decedat joi, pe DN 23D, dupa ce motocicleta pe care o conducea a intrat in coliziune cu un autoturism, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Prin apel 112 am fost informati despre producerea unui accident rutier, pe DN 23D, la intrare in localitatea Botarlau,…

- Un politist pe motocicleta din municipiul Pitesti, care se deplasa la un eveniment, a oprit, vineri, sa acorde primul ajutor unui barbat cazut in strada. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, Marius Pandelea a absolvit scoala de agenti de politie in 2019 si lucreaza…

- O femeie a murit si alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 73, in municipiul Campulung Muscel. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, autoturismul, condus de un barbat in varsta de 56 de ani, circula…

- Un elev de 15 ani de la un liceu din municipiul Constanta a fost agresat fizic, miercuri, de un barbat de 35 de ani, cand minorul se afla in afara curtii unitatii de invatamant, in timpul unei pauze dintre orele de curs. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, in…

- Kayden Coleman, un barbat transgender, in varsta de 34 de ani, a devenit subiect viral in presa internaționala dupa ce a nascut doi copii. Kayden și partenerul sau de viața, Dominique Glinton (29 de ani) au impreuna doua fetițe, una pe nume Azaelia Sky, nascuta in 2014 și una, pe nume Jurnee Sole, venita…