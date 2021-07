Șapte morți într-un accident rutier, duminică dimineață, în Bacău. Doi sunt minori Un accident grav s-a produs duminica dimineata pe DN2 Bacau – Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, in care au fost implicate un autoturism si un microbuz in care se aflau 15 persoane. Potrivit ultimelor informații, șapte oameni și-au pierdut viața și alte cinci persoane au fost ranite grav. In cauza a fost declansat planul rosu de interventie. La fata locului se deplaseaza forte de interventie ale ISU din Bacau, Galati si Vrancea. A fost solicitat si elicopterul SMURD de la Iasi. De asemenea, se deplaseaza echipaje ale SMURD de la Bacau si Sascut, dar si 4 ambulante de la Serviciul Judetean… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs duminica dimineata pe E85 Bacau – Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni. A fost declansat planul rosu de interventie. Șapte persoane au murit și cel puțin cinci sunt ranite. Potrivit ISU Bacau, printre cei decedați sunt și doi copii. In autoturism se aflau 5 persoane…

- Accident grav cu șapte morți pe DN2 Arhiva foto. UPDATE: Sapte persoane au murit, inclusiv doi copii, și alte cinci au fost ranite în aceasta dimineața, în urma unui accident care a avut loc la ieșirea din localitatea Racaciuni de pe Drumul Național 2, Bacau - Adjud, potrivit purtatorului…

- ACCIDENT MORTAL in Bacau: CINCI adulți și DOI copii au decedat in urma coliziunii intre un autoturism și un microbuz. A fost activat planul roșu de intervenție Un accident foarte grav a avut loc duminica dimineata pe E85 Bacau – Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, unde au fost implicate un autoturism…

- 7 persoane au murit și cel puțin 5 sunt ranite in urma unui accident grav produs pe DN2/E85 intre Adjud și Bacau. O mașina s-a ciocnit de un microbuz in care se aflau 15 oameni. A fost activat planul roșu de intervenție. Raed Arafat, șeful DSU, a declarat duminica dimineața, dupa accidentul de pe DN2,…

- Accident cumplit in județul Bacau, intre un autoturism Mercedes și un microbuz cu 15 persoane la bord. In urma incidentului, șapte persoane, cinci adulți și doi minori, au decedat. Alte cinci persoane, intre care doi copii, au fost transportate la Spitalul de Urgența Bacau. „Pe DN2 Bacau-Adjud, la iesire…

- 15 persoane au fost implicate duminica dimineața intr-un grav accident auto pe DN2 Bacau-Adjud. Cel puțin șapte persoane, dintre care doi minori, au decedat dupa ce un microbuz și un autobuz s-au ciocnit. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN2 Bacau-Adjud,…

- 15 persoane au fost implicate duminica dimineața intr-un grav accident auto pe DN2 Bacau-Adjud. Cel puțin cinci persoane, dintre care doi minori, au decedat iar alte doua sunt in stare grava dupa ce un microbuz și un autobuz s-au ciocnit. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…

- Un accident grav s-a produs duminica dimineata pe DN2 Bacau - Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, in care au fost implicate un autoturism si un microbuz in care se aflau 15 persoane. Potrivit ISU Bacau, patru oameni și-au pierdut viața. In cauza a fost declansat planul rosu de interventie.…