Șapte morți după ce un avion de recunoaștere s-a prăbușit în Turcia Sapte membri ai serviciilor de securitate au fost ucisi în accidentul unui avion de recunoastere prabusit în provincia Van din estul Turciei, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, potrivit Agerpres.

"Avionul de recunoastere" s-a prabusit în provincia Van, a precizat Anadolu, citându-l pe ministru.

Guvernatorul provinciei a adus un omagiu pe Twitter celor sapte "eroi" si a transmis condoleante familiilor lor. O ancheta a guvernului este în curs de desfasurare, a adaugat el.

Doi piloti turci au murit în 2018 când un avion… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte membri ai serviciilor de securitate din Turcia au fost ucisi in accidentul unui avion de recunoastere prabusit in estul Turciei.Avionul de recunoastere s-a prabusit in provincia Van, a precizat agenția de presa Anadolu, citandu-l pe ministrul de Interne, a notat Agerpres.Avionul s-a prabușit la…

- Turcia va introduce reglementari pentru a controla platformele social media sau le va închide, a anunțat miercuri președintele Recep Erdogan, accelerând planurile de a cenzura rețelele sociale dupa ce a declarat ca familia sa a fost insultata online, relateaza Reuters.Ministrul Finanțelor,…

- O persoana a murit si alte 20 au fost ranite in cele doua cutremure de magnitudinea 5,9 si 5,7 grade, care s-au produs in estul Turciei in mai putin de 24 de ore, informeaza luni agentia Anadolu citata de EFE, citeaza Agerpres .

- O persoana a murit si alte 20 au fost ranite in cele doua cutremure de magnitudinea 5,9 si 5,7 grade, care s-au produs in estul Turciei in mai putin de 24 de ore, informeaza luni agentia Anadolu citata de EFE. Primul seism, de 5,9 grade pe Richter care a avut loc duminica dupa-amiaza in…

- O persoana a murit si alte 20 au fost ranite in cele doua cutremure de magnitudinea 5,9 si 5,7 grade, care s-au produs in estul Turciei in mai putin de 24 de ore, informeaza luni agentia Anadolu citata de EFE.Primul seism, de 5,9 grade pe Richter care a avut loc duminica dupa-amiaza in provincia…

- O jurnalista turca a fost condamnata la peste un an închisoare pentru ca a criticat agenția de presa a statului Anadolu în timpul unui scrutin din 2018 câștigat de Recep Tayyip Erdogan în circumstanțe controversate, relateaza AFP. Un tribunal din Istanbul a condamnat-o pe…

- Autoritațile turce au deschis joi o ancheta dupa ce persoane necunoscute au piratat sistemul de chemare la rugaciune din Izmir (vest) pentru a difuza cântecul italian de protest "Bella Ciao" de la minaretele mai multor moschei din oraș, scrie AFP. Imnul anti-fascist a fost difuzat…

- Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta se asteapta la un nou aflux de migranti care vor incerca sa traverseze granita spre continent atunci cand Turcia va ridica restrictiile legate de coronavirus, conform unui raport intern al Frontex citat de media germane, relateaza DPA.…